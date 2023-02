Türkei: Italienischer Geschäftsmann nach Beben nun tot geborgen

Angelo Zen, ein 60-jähriger Goldschmiedeberater aus Venetien, war geschäftlich in der Türkei, als das schwere Erdbeben den Süden des Landes an der Grenze zu Syrien erschütterte.Nach den letzten Kontakten, die er mit Familienangehörigen hatte, befand er sich in der türkischen Millionenstadt Kahramanmaras, dem Epizentrum des Bebens. Die Stadt wurde durch das Beben dem Erdboden gleichgemacht. Dort sollte er am Morgen nach seinem letzten Kontakt einen türkischen Geschäftspartner treffen.Tagelang war gehofft worden, ihn noch lebend zu finden. Doch eine Hundeeinheit der Bergrettung der italienischen Finanzwache stieß nun in den Trümmern auf die Leiche von Angelo Zen. Seit Montag hatten die Retter ununterbrochen in den Überresten des „Safron“-Hotels gesucht, in dem Zen wohnte und das durch das Erdbeben völlig zerstört wurde. Noch immer werden Überlebende aus den Trümmern geborgen: ein 17-jähriges Mädchen etwa und 2 Männer. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei ist inzwischen auf 36.187 gestiegen.