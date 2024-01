Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 9 Uhr alarmiert. Vermutlich aufgrund der tiefen Temperaturen kam es in einem Drainagerohr zu einem Rückstau, Wasser drang in den Tunnel ein und vereiste.Der Tunnel musste während der Arbeiten gesperrt werden.Das Wasser wurde abgepumpt und die Straße gereinigt. Der Tunnel war am späten Vormittag wieder befahrbar.