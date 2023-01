TV-Koch Roland Trettl trennt sich: „Für gemeinsame Liebe reicht es nicht“

Roland Trettl ist seit 2018 Moderator von First Dates – ein Tisch für zwei.

Das Paar hat mehrere Kochbücher herausgegeben.

Ausbildung am Ritten, später Karriere bei Sat. 1

„Wir haben lang überlegt, wie wir es kommunizieren sollten. Wir dachten über die Presse. Aber dann haben wir gesagt, ihr seid uns wichtig, ihr habt uns gut kennengelernt die letzten Jahre und deshalb sollt ihr es sein, die erfahren, dass Dani, diese wundervolle Frau, und ich uns getrennt haben“, sagt TV-Koch Roland Trettl in einem Video mit seiner Frau Dani auf Instagram und richtet sich damit direkt an seine knapp 400 Tausend Follower.Sie würden aber immer für ihren 10-jährigen Sohn da sein. Ihre Liebe werde groß genug sein, damit ihr Sohn immer eine gute Zeit haben werde. Für eine gemeinsame Liebe zwischen den beiden reiche es aber nicht mehr, so das Statement von Dani (43) und Roland (51) im Video.Erst im Herbst hatte Trettl gemeinsam mit seiner Frau ein Kochbuch herausgegeben. Zusammen posteten sie Fotos auf Instagram mit dem Hashtag „Team Trettl“. Die plötzliche Trennung überrascht deswegen umso mehr.Roland Trettl ist im Jahr 1971 in Bozen geboren. Nach einer Ausbildung im Parkhotel Holzner in Oberbozen am Ritten und mehreren Kocherfahrungen machte er Karriere im Ausland und gewann einige Michelin-Sterne.2013, 2015 und 2021 hatte Trettl einen Auftritt als Gastjuror in der Sat.1 Koch-Castingshow The Taste. Von 2016 bis 2018 ersetzte er dort von der vierten bis zur sechsten Staffel Tim Mälzer als Juror, steht auf Wikipedia.Seit 2018 ist er Gastgeber in der VOX-Dating-Doku First Dates – Ein Tisch für zwei, wo er einsame Herzen zusammenführt.Daniela Trettl ist Yogalehrerin und Kosmetik-Unternehmerin. Sie lernte Roland in einem Klub in Salzburg kennen. Nachdem er ihr einen Trüffel-Risotto gekocht hatte, blieb sie über Nacht und sie waren ein Paar, steht in der Bild.