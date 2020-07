U-Haft aufgehoben - Stefan Lechner bleibt im Kloster

Die U-Haft gegen Stefan Lechner, jenen 27-Jährigen, der am vergangenen 5. Jänner in Luttach 7 Menschen zu Tode gefahren und weitere 10 schwer verletzt haben soll, wurde aufgehoben. Lechner bleibt jedoch auf eigenen Wunsch im Kloster in Neustift, wo er auch schon bisher seinen Hausarrest verbracht hatte.