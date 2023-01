Spatenstich für Umfahrung Percha: Vizepremier Salvini zugeschaltet

Wie geplant werden am heutigen Donnerstag der Verwalter der Gesellschaft „Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026“ Luigi Sant’Andrea, Landeshauptmann Arno Kompatscher, Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Umweltlandesrat Giuliano Vettorato und der Bürgermeister von Percha, Martin Schneider im Beisein der Vertreter der Planer und Bauunternehmen den Spatenstich für die rund 3 Kilometer lange Umfahrung für Percha setzen.Minister Matteo Salvini kann entgegen anders lautender Ankündigung nicht vor Ort sein und wird via Video zugeschaltet. Der Spatenstich für den Bau der Umfahrung Percha findet um 12.15 Uhr, in Percha, bei der Westeinfahrt des Orts Percha (neben dem Bahnhof) statt.