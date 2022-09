„Unbeschreiblich berührend“: So erlebt eine Südtirolerin die Beerdigung der Queen

„ Zu einem absoluten Gänsehautmoment kam es, als alle gemeinsam die britische Nationalhymne sangen. ” — Anna Furgler

„ Am eindrucksvollsten ist, wie zivilisiert hier alles vor sich geht. Alles ist perfekt organisiert und die Leute hier sind geduldig, niemand drängelt sich vor und sie zeigen höchsten Respekt der gestorbenen Königin gegenüber. ” — Anna Furgler

In London nahmen neben Staats- und Regierungschefs sowie Royals aus aller Welt unzählige Schaulustige Abschied von der Queen – darunter auch Anna Furgler aus Bozen.Was Anna am 19. September erlebt hat, kann sie kaum in Worte fassen. „So viele Leute habe ich noch nie gesehen.“ Obwohl sie sich schon früh auf den Weg machte, bekam sie keinen Platz direkt am Trauerzug. „Dafür hätte man schon seit Sonntagabend anstehen müssen“, erklärt sie. Die Beerdigung schaute sie sich mit Tausenden bei einem Public Viewing auf einem großen Bildschirm an. „Die 2 Schweigeminuten kurz vor 12 Uhr waren ein unbeschreiblich berührender Augenblick. Diese Stille war etwas ganz Besonderes“, sagt die 22-Jährige.Anna beschreibt auch ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl, das sie bei der Beerdigung am Montag erleben durfte: „Wir gingen alle in einem Strom in das Zentrum, alle in eine Richtung und irgendwie hatten wir alle ein gemeinsames Ziel: Die Queen auf irgendeine Weise zu verabschieden.“Beim Public Viewing haben alle gemeinsam der Queen ihre letzte Ehre erwiesen. „Sobald die Tauergemeinschaft in der Kirche aufgestanden ist, sind auch wir aufgestanden und sobald der Sarg übergeben wurde haben wir alle geklatscht“, so die 22-Jährige.Überhaupt ist die Möglichkeit diesen Tag hautnah mitzuerleben einzigartig: „Ich habe erst hier in London verstanden, was es für die Briten bedeutet, dass ihre Königin von ihnen gegangen ist.“Die 22-jährige Boznerin ist seit einigen Tagen bei einer Freundin zu Besuch in London und hat sich ihren ersten Aufenthalt in der britischen Hauptstadt ganz anders vorgestellt. „Alles in London steht momentan im Zeichen der Queen. Wie bedeutend dieses Ereignis überhaupt ist, habe ich erst gemerkt, sobald ich die kilometerlange Schlange von Menschen gesehen habe, die sich durch die ganze Stadt zog. Jeder wollte diese eine persönliche Sekunde mit der Queen haben und sich verabschieden.“ Dass Leute 24 Stunden anstehen, nur um den Sarg der Queen zu sehen hat die 22-jährige Boznerin extrem beeindruckt.Sight-Seeing in London war die letzten Tage eher schwierig . „Viele Sehenswürdigkeiten waren geschlossen. So zum Beispiel die St.-Pauls-Kathedrale und der Buckingham Palace.“Dazu kommen die unzähligen Menschen: „Wie viele Leute hier wirklich sind, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber Angst hatte ich nie, denn es sind unglaublich viele Sicherheitskräfte vor Ort.“Anna findet es zwar schade, dass sie von London selbst nicht viel gesehen hat, andererseits ist sie froh, bei einem Ereignis wie diesem dabei gewesen zu sein: „So etwas werde ich wohl nie wieder erleben.“