Unerwarteter Besucher: Hirsch schlendert durch Markt in Cortina

Ein hungriger Hirsch suchte sich selbst seine Äpfel am Markt von Cortina. - Foto: © Giovanna Strazzacappa

Der Hirsch in Cortina d'Ampezzo wird immer zutraulicher. - Foto: © Giovanna Strazzacappa

Zufrieden kehrte der Hirsch mit einem Apfel in den Wald zurück. - Foto: © Giovanna Strazzacappa

Das beeindruckende Schauspiel begann, als der Hirsch flink zwischen den Marktständen hin und her wanderte, bis er schließlich einen Stand mit Lebensmitteln erreichte. Hier ließ er sich nicht beirren und bediente sich selbst an einigen Äpfeln aus einem Korb.Die Verkäufer waren nicht nur Zeugen dieses bemerkenswerten Moments, sondern fütterten das Tier auch vor den neugierigen Augen der Kunden.Giovanna Strazzacappa, Marktbetreiberin, dokumentierte die außergewöhnliche Szene und sagte zu STOL: „Es ist nicht das erste Mal, dass ich Besuch von einem Hirsch bekomme. Im Oktober 2019 betrat ein Hirsch mein Geschäft in Cortina und blieb dort für 4 Stunden, bevor er betäubt und zurück in den Wald gebracht wurde.“Auch in näherer Vergangenheit wurde von einem Hirsch berichtet, der problemlos in einen Stall eindrang und dort Heu und Wärme mit Kühen, Eseln und Hühnern teilte.Die Ordnungshüter begleiteten das Tier am Freitag ruhig und ohne es zu erschrecken zurück in den Wald. Dieser Markttag wird sicherlich noch lange Gesprächsthema in der kleinen Stadt in den Dolomiten sein.