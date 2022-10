Unfall hat tödliche Folgen: Trauer um Luzia Dengg Wegmann

Im Bild die Unglücksstelle auf der Staatsstraße in Schluderns mit der Zufahrt zu den beiden Häusern (links) und dem Zebrastreifen (im Hintergrund). - Foto: © lie

Luzia Dengg Wegmann hatte mit ihrem Rollator die Staatsstraße überquert, war dabei von einem Personenwagen niedergestoßen worden und hatte schwere Verletzungen erlitten. STOL hat berichtet. Knapp eineinhalb Monate nach dem Unfall ist Luzia Dengg Wegmann gestorben.Der Verkehrsunfall hatte sich an einer Stelle ereignet, an der es immer wieder zu brenzligen Situationen kommt. 2 Häuser haben ihre Zufahrt direkt auf die Staatsstraße. „Die Häuser wurden um die 1970-er Jahre errichtet, also zu einer Zeit, als es auf der Staatsstraße nur wenig Verkehr gab“, erklärt Peter Trafoier, der Vizebürgermeister der Gemeinde Schluderns und selbst Anrainer ist.Deshalb wird an dieser Stelle die Staatsstraße überquert – obwohl sie sich in unmittelbarer Nähe einer unübersichtlichen Kurve befindet und es keinen Zebrastreifen gibt. Der befindet sich etwa 20 Meter oberhalb der Unfallstelle; einen Gehsteig dorthin gibt es auf dieser Straßenseite nicht.