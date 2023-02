Die genauen Umstände des Unfalls sind nicht bekannt. Der junge Skifahrer kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer, am Kopf und am Oberkörper.Die Besatzung des Notarzthubschraubers Pelikan 2 und die Pistenrettung der Finanzwache versorgten ihn am Unfallort, um ihn anschließend auf schnellstem Weg nach Bozen zum Krankenhaus zu bringen.Ein Schädel-Hirn-Trauma und ein Thoraxtrauma wurden festgestellt.