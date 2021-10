Unfall in Schabs: Ein Leichtverletzter und Blechschaden

Im Kreuzungsbereich des Gewerbegebietes Förche in Schabs waren gegen 6.45 Uhr 2 Autos, ein VW Passat und ein Ford C-Max, zusammengestoßen.Bei der Alarmierung mussten die Retter erst annehmen, dass jemand in einem der Autos eingeklemmt worden sei. Glücklicherweise war der Unfall dann aber doch weniger folgenreich als angenommen. Der Fahrer des Ford hatte sich leicht verletzt. An den Autos entstand Blechschaden.Die alarmierte Nachbarwehr aus Mühlbach konnte denn auch wieder abrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Schabs, das Weiße Kreuz Mühlbach, die Carabinieri und die Verkehrspolizei aus Brixen waren im Einsatz.

