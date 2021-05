Unterradein: Mann bei Arbeitsunfall mittelschwer verletzt

Am Samstag gegen 9.15 Uhr ging bei den Einsatzkräften der Notruf ein: Ein einheimischer Mann, 1961 geboren, hatte sich bei einem Arbeitsunfall an der Hand verletzt.Die First Responder Radein haben die Erstversorgung übernommen. Anschließend wurde der Mann mit mittelschweren Verletzungen vom Weißen Kreuz Unterland in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

jot