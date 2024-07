Unverständlich: EU-Höchstgericht stärkt Schutz des Wolfes

Wenn Bestand des Wolfs auf nationaler Ebene schlecht sei, dürfe er nicht einfach in einzelnen Regionen bejagt werden, in denen es Wölfen etwas besser gehe, auch wenn es dort damit Probleme gebe, lautet die richterliche Entscheidung. Eine Populationsbewertung müsse, wenn nötig, sogar grenzübergreifend durchgeführt werden.



Und wenn sich eine Tierart in einem schlechten Erhaltungszustand befinde, müsse die zuständige Behörde sofort eingreifen, um die Population zu stärken. Zudem seien regionale Gesetze, mit denen die Bejagung des Wolfs erlaubt werde, gesetzeswidrig.

stol