Vandalenakte auf offener Straße in Auer

Auch Betonsperren gerieten ins Visier der Täter. - Foto: © facebook

Offene Schächte können vor allem nachts leicht übersehen und damit zur Gefahr werden. - Foto: © facebook

Wie Bürgermeister Martin Feichter in den sozialen Netzwerken mitteilte, wurden entlang der Nationalstraße bei der Nordeinfahrt Betonsperren umgeworfen, Schächte geöffnet, Großkisten in den Kreisverkehr getragen und öffentliche Beleuchtungskörper mutwillig beschädigt.Der effektive Sachschaden halte sich glücklicherweise in Grenzen und sei von den zuständigen Gemeindearbeitern auch bereits großteils behoben worden. „Trotzdem ist ein derartiger Vorfall ärgerlich. Zum einen kosten die Reparaturen Zeit und Geld, zum anderen hätten beispielsweise die geöffneten Schächte nachts auch durchaus zu einer Gefahr für die Passanten werden können“, gibt Bürgermeister Feichter zu bedenken.Wer für die Vandalenakte verantwortlich ist, blieb zunächst unklar. Nach den Tätern wird gesucht.