Venia docendi für Oskar Peterlini: Habilitation zur Autonomie in Rostock

Peterlini schlug die akademische Laufbahn erst vor 12 Jahren nach Ende seiner Polit-Karriere ein – darunter als Gastprofessor an Deutschlands drittältester Universität Rostock. Dort reichte er eine Habilitationsschrift zum Thema „Autonomie als Friedenslösung“ ein, die am Beispiel Südtirols aufzeigt, wie Konflikte zwischen Nationalitäten durch Gewährung von Autonomie vermieden werden können.Diese wurde vor Weihnachten gut geheißen. Auch den mündlichen Teil meisterte Peterlini bravourös, sodass ihm der Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät die Habilitation, die „Venia docendi“, in Politikwissenschaft verlieh.