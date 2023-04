Verband: „Seniorenwohnheime sind attraktiver Arbeitgeber“

Fachkräftesicherung

Neues Ausschuss-Mitglied

Die Seniorenwohnheime Südtirols schauen wieder kraftvoll in die Zukunft, heißt es in einer Aussendung des Verbands. „Wir können mit Stolz sagen, dass wir nach der Coronakrise mit Elan innovative Projekte gestartet und viele erreicht haben. 3 Leuchtturmprojekte können hervorgehoben werden: die Studie Kraftvoll aus der Coronakrise und der daraus abgeleiteten Maßnahmenkatalog für zukünftige Herausforderungen, die verschiedenen Kampagnen zur Mitarbeitersicherung und das Projekt freiwillige Facharztvisiten in den Heimen durch das rote Kreuz“, erklärt Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols.„Die Schaffung der neuen Berufsbilder und der damit einhergehend Ausbildung zum Pflegehelfer war ein wichtiger Schritt, den es jetzt noch weiter auszubauen gilt“, zeigt sich Ladurner überzeugt. „Die Fachkräftesicherung zählt nach wie vor zu den zentralen politischen Themen der Gegenwart und Zukunft“, betont sie.Die Seniorenwohnheime sind auf ganz Südtirol verteilt ein krisensicherer Arbeitgeber. Durch die Kommunikationskampagne „CAREer- Pflege deine Zukunft“ wird versucht das Image und die Attraktivität der Pflegeberufe in den Seniorenwohnheimen zu stärken. „Wir wollen junge Menschen und Arbeitssuchende für diesen Berufsweg zu begeistern“, betont Ladurner. Unter dem Motto „Pflege deine Zukunft“ hat auch Manfred Schweigkofler, Experte für Kommunikation, Trainer und Coach ein Impulsreferat bei der Generalversammlung gehalten.Seit dem heutigen Mittwoch ist auch der Ausschuss des VdS um ein Mitglied reicher: Es handelt sich um Martin Telser. Er ist Präsident des Seniorenwohnheimes Eden in Meran. Telser wird künftig die privaten Heime im Verbandsausschuss vertreten.