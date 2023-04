Verena Stecher zu Grabe getragen – „Eine Mutter gibt ohne viele Worte“

Foto: © lie

Die Tage des Lebens seien uns allen geschenkt, um Gutes zu tun

Am Sonntag ereignete sich in Langtaufers ein tragisches Lawinenunglück, bei dem Verena Stecher und Johann Waldner ihr Leben verloren (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück). Johann Waldner wurde am gestrigen Mittwoch zu Grabe getragen, heute wurde Verena Stecher auf ihrem letzten Weg begleitet.Die 45-jährige Verena Stecher war Mutter von 4 Kindern, liebte die Natur und den Sport und war als Lehrerin tätig.„Eine Mutter gibt ohne viele Worte“, sagte der Dekan Hainz. Der Tod einer Mutter hinterlasse eine große Lücke, die niemand in Worte fassen könne – allein das zeige, was es heiße, eine Mama zu verlieren.Sehr viele Trauernde aus St. Valentin, aber auch von weither wollten die Verstorbene auf ihrem letzten Weg begleiten.Die Tage des Lebens seien uns allen geschenkt, sagte der Dekan – um Gutes zu tun. Verena Stecher habe ihr Bestmögliches gegeben und nun bleibe die Hoffnung, dass der Gott des Lebens ihr dieses neue Leben schenkt.Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für die Verstorbene anzünden.