„Verkaufe Mädchenkleidung“: Mutter postet Angebot und erlebt Unglaubliches „Verkaufe Mädchenkleidung“: Mutter postet Angebot und erlebt Unglaubliches

Eine Südtiroler Mutter will gebrauchte Kleidung ihrer Tochter nicht wegwerfen oder in den Container stopfen, sondern sie günstig an andere abgeben. Im Grunde eine gute Idee. Nur ruft die Mutter damit Leute auf den Plan, die ganz andere Sachen im Kopf haben. Der Vorfall veranlasst die Postpolizei zu einer eindringlichen Warnung. + Von Uli Huber