Staus, Kolonnenverkehr und FC Südtirol: Verkehrsprobleme erwartet

Am heutigen Ostermontag ist mit sehr starkem Rückreiseverkehr zu rechnen sein. Vor allem in Richtung Süden muss man zwischen 12 und 18 Uhr damit rechnen. Nicht ganz so schlimm ist es in Fahrtrichtung Norden, obwohl auch hier mit starkem Verkehr zu rechnen ist.Probleme könnte es auch in Bozen geben. Grund dafür ist das Spitzenspiel des FC Südtirol gegen Bari, das am Montagnachmittag um 15 Uhr im Drususstadion stattfindet.Für das Spiel werden die Triester Straße und die Trienter Straße ab 13 Uhr gesperrt. Das Spiel ist schon seit Tagen ausverkauft. Um den Verkehr zu entlasten, fahren am heutigen Montag auf der Strecke zwischen Bozen und Meran doppelt so viele Züge wie üblich. Auch an anderen Orten wurden die Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs aufgestockt.