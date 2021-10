Verkehrsunfälle im Pustertal fordern mehrere Verletzte

Im Tunnel bei Mühlbach stießen um kurz vor 16 Uhr 2 Pkw zusammen. Während eine Person bei dem Zusammenprall mittelschwere Verletzungen erlitt, wurde die zweite Person schwer verletzt. Genauere Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.Noch an der Unfallstelle kümmerten sich die Sanitäter des Weißen Kreuz samt Notarzt um die Verletzten. Die schwerverletzte Person wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Bozner Krankenhaus geflogen. Die mittelschwerverletzte Person wurde zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus Brixen transportiert.Die Freiwilligen Feuerwehren von Mühlbach und Schabs kümmerten sich um die Aufräumarbeiten vor Ort. Im Einsatz stand außerdem die Straßenpolizei.Auch bei Mühlwald ist es gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem 2 Pkw zusammenstießen. Dabei wurden 2 Personen mittelschwer verletzt. Sie wurden ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Carabinieri und die Freiwillige Feuerwehr von Mühlwald.

