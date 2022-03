Verkehrsunfall auf der Mebo – 37-Jähriger schwer verletzt

Am frühen Morgen ist es auf der Südspur der Mebo auf der Höhe von Siebeneich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-jähriger Mann verletzte sich dabei schwer.

Der schwer Verletzte wurde in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

Um 5.40 Uhr morgens ist auf der Südspur der Mebo auf der Höhe von Siebeneich bei Terlan ein Auto aus unbekannten Gründen ins Schleudern geraten. Es prallte in eine Leitplanke.



Der 37-jährige Mann, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, erlitt mehrere Brüche und verletzte sich schwer. Keine weiteren Verkehrsteilnehmer waren in den Unfall verwickelt.



Die Einsatzkräfte rückten aus und versorgten den schwer Verletzten. Anschließend wurde er in das Krankenhaus von Bozen gebracht. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Terlan und die Straßenpolizei.