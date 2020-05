Verkehrsunfall fordert einen Leichtverletzten

Der Unfall ereignete sich am Montag um 17:43 in Siebeneich. Ein 31-jähriger Mann aus Bozen wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Etschtal wurde der Verletzte in das Bozner Krankenhaus gebracht.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Etschtal, die Freiwillige Feuerwehr von Siebeneich, sowie die Carabinieri von Terlan.

stol