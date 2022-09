Verkehrsunfall in Moos in Passeier – Person leicht verletzt

Am Dienstagvormittag ist es in Moos in Passeier zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hinter der Tankstelle hat ein PKW aus ungeklärter Ursache die Straßenböschungsmauer touchiert und sich dabei überschlagen. Eine Person hat sich leicht verletzt.