Vermisster in Fluss in Norditalien tot gefunden

Der Leichnam des Mannes wurde am Sonntag mehrere hundert Meter vom Unglücksort entfernt gefunden. Die 3 Freunde hatten sich in der Gemeinde Premariacco unweit des Flusses aufgehalten, weil sie Fotos machen wollten, als sie erfasst wurden. Zeugen sahen das Unglück und holten Hilfe.Bei dem Vermissten handelt es sich um einen Rumänen, der in Österreich seinen Bruder besucht hatte, bevor er in die Provinz Udine weitergereist war. In Italien wollte er seine Freundin besuchen.Schwere Unwetter tobten im Friaul , als sich das Unglück ereignete. Hubschrauber und Rettungsteams des Zivilschutzes von Udine beteiligten sich tagelang an der Suchaktion