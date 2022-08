Verschärfte Kontrollen an Südtirols Bahnhöfen

Die Kontrollen wurden im Rahmen der auf nationaler Ebene angeordneten Operation „Sichere Bahnhöfe“ ausgeführt. So wurden 400 Personen und 136 Gepäckstücke an 12 Bahnhöfen unter die Lupe genommen.Die Polizei überprüfte vor allem Personen an Bereichen mit dem höchsten Andrang und an Bord der Züge. Stichprobenartig kontrollierten die Ordnungshüter Reisende die ankamen und abreisten und durchsuchten zahlreiche Gepäckstücke.24 Personen wurden gemeldet, weil sie keine Identitätsdokumente vorweisen konnten. Außerdem stellte die Polizei 3 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest.