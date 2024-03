Verstärkte Polizeikontrollen in Südtirol

Am Donnerstag und Freitag haben die Einsatzkräfte der Staatspolizei im Kampf gegen den Drogenhandel in Südtirols Parkanlagen und den angrenzenden Straßen verstärkte Kontrollen in den genannten Gemeinden durchgeführt. Diese wurden von Quästor Paolo Sartori angeordnet.Außerdem soll die massive Polizeipräsenz kriminellen Handlungen vorbeugen.Kontrolliert wurden unter anderem der Zugbahnhof in Meran sowie Spielsäle und Baren mit Glücksspielautomaten.Im Zuge der Kontrollen konnte ein polnischer Staatsbürger dingfest gemacht werden. Der mehrfach vorbestrafte Mann war an Bord eines Zuges von Österreich nach Italien aufgegriffen worden. Die Einsatzkräfte eskortierten den Mann zum Brenner, wo sie ihn den österreichischen Behörden übergaben.In Brixen hingegen muss der Betreiber einer Bar eine Verwaltungsstrafe wegen nicht eingehaltener Sicherheitsmaßnahmen zahlen.3 Personen ausländischer Herkunft, die sich illegal auf dem Staatsgebiet befanden, wurden des Landes verwiesen. Weitere 4 Personen, die sich unbefugter Weise in einem Gemeindegebiet aufhielten, wurden aus diesem entfernt und dürfen es in den kommenden 3 Jahren nicht wieder betreten.Des Weiteren wurden 5 Personen mündlich verwarnt.