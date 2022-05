Verwaltungsgericht: Würfel könnten schon morgen fallen

Wie berichtet, hatte das Ministerratspräsidium in Rom Fabrizio Cavallars Wahl aus Altersgründen annulliert. Als einziger Bewerber im Rennen blieb damit Richter Carlo Busato. Cavallar erwirkte aber eine einstweilige Verfügung vom Präsidenten des Verwaltungsgerichts Latium, mit der die Annullierung vorläufig ausgesetzt wurde.Morgen entscheidet ein Richterkollegium am Verwaltungsgericht Latium, ob es den präsidialen Entscheid bestätigt oder nicht. Das Gericht hätte aber durchaus die Möglichkeit, bereits morgen auch schon in der Sache selbst zu entscheiden.