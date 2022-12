Verwechselt, getötet und in Säure aufgelöst: Nach über 20 Jahren aufgeklärt

Angeklagt wurden 2 führende Mitglieder des Polverino-Clans. Es handelt sich um Salvatore Cammarota, 55, der in L'Aquila inhaftiert ist, und Carlo Nappi, 64, der im Gefängnis von Livorno sitzt.Andere Mitglieder des Clans hatten mit der Polizei zusammengearbeitet, um den Fall aufzuklären.Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Opfer Giulio Giaccio mit einem gewissen Salvatore verwechselt worden war – einem Mann, der eine Beziehung zu Cammarotas Schwester unterhielt. Die beiden Festgenommenen, die sich als Polizisten ausgaben, zwangen das Opfer, in sein eigenes Auto zu steigen. Ein Bekannter, der bei Giaccio gewesen war, alarmierte dessen Familie.Giaccio habe mehrmals abgestritten, eine Liebesbeziehung mit der Frau gehabt zu haben, aber er wurde dennoch mit einem Kopfschuss getötet. Sein Körper wurde in Säure vollständig aufgelöst.Der Fall war mehrfach untersucht worden, jedoch ohne Ergebnis. Unmittelbar nach dem Verschwinden wurden mehrere Verwandte von Giaccio befragt, und alle bestätigten den Ermittlern, dass er nie mit Kriminellen zu tun gehabt hatte.