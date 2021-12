„Quarantäne-Regelung ändern, oder es gibt einen Lockdown“

„Es ist klar, dass wir in dieser Phase der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante über einen Strategiewechsel nachdenken müssen“, sagte Pregliasco in einem Interview.Wenn man sich die aktuell hohe Zahl der Quarantäne-Fälle in Italien anschaut, dann werde klar, dass „wir auf einen Lockdown zusteuern“. Die Quarantäneregeln müssten deswegen an die neue Variante angepasst werden, sagt Pregliasco. Er fordert eine Änderung der Quarantäne-Regelung für Geimpfte, die im Kontakt mit Positiven standen.„Für die Ungeimpften 10 Prozent der Italiener ist das Risiko für eine Ansteckung echt hoch, deswegen könnte man einen Lockdown für Ungeimpfte in Betracht ziehen – auch nur für 15 Tage. In Deutschland hat das gut funktioniert und die Krankenhäuser können wieder aufatmen“, sagt der Virologe.Pregliasco befürchtet nach Wiederöffnung der Schulen am 10. Jänner, dass die Zahl der Neuinfektionen in Italien die 100.000 pro Tag überschreiten werden.

stol