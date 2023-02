Völs: Feuerwehr bringt Waldbrand rasch unter Kontrolle

Der Alarm erfolgte um 13.45 Uhr: In der Nähe des Grimmhofes bei St. Konstantin ist ein Waldbrand ausgebrochen.Die Freiwillige Feuerwehren von Seis am Schlern, Völs und Ums rückten zum Einsatzort aus, um das Feuer zu löschen. Gegen 14.45 Uhr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Löschwasser wird aus dem nahen Weiher Pfarrmoos gepumpt. Größere Schäden sollen laut ersten Informationen nicht entstanden sein.