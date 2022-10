„Jede vierte Vogelart in Südtirol ist akut in Gefahr“

Kiebitz / Vanellus vanellus

In der linken Karte sieht man, wo der Kiebitz im Erhebungszeitraum 1987-1991 gebrütet hat. In der Karte rechts sind die Daten von 2010-2015 zu sehen. - Foto: © Atlas der Brutvögel Südtirol/AVK

Wachtel / Caturnix coturnix - Foto: © mtz

In der linken Karte sieht man, wo die Wachtel im Erhebungszeitraum 1987-1991 gebrütet hat. In der Karte rechts sind die Daten von 2010-2015 zu sehen. - Foto: © Atlas der Brutvögel Südtirol/AVK

Wie ist die Lage in Südtirol?Iacun Prugger: Natürlich gibt es auch in unserem Gebiet Vogelarten, die vom Aussterben bedroht sind. Die Frage nach der Anzahl ist aber eine schwierige. Es gibt bei uns auch viele Vögel, die nicht gefährdet sind. Es kommt ganz auf ihren Lebensraum an: Den Vogelarten, die in den heimischen Nadelwäldern brüten, geht es gut, weil es dort noch ausreichend Lebensraum gibt. Anderen Vögeln, die in Feuchtgebieten, in Kiesbänken in Flüssen oder in ausgedehnten Heckenlandschaften brüten, geht es weniger gut.Prugger: Am meisten gefährdet sind die Wiesenbrüter, die Vögel, die ihr Nest in den Wiesen machen. Das ist deswegen so, weil es in den tieferen Tallagen aufgrund der intensiven Landwirtschaft nur mehr wenig Wiesen gibt. Arten wie der Kiebitz, das Braunkehlchen oder der Neuntöter haben es deswegen nicht leicht. Auch die Population des Flussregenpfeifer ist rückläufig, weil Flussbänke zunehmend verbaut werden.Prugger: Zuerst passiert nicht viel. Aber die Vögel sind ein Indikator für die Gesundheit unserer Umwelt. Die Biodiversität sollte erhalten bleiben. Vögel sind eine der Grundlagen der Natur.Prugger: Brutvögel! Also jene Vögel, die in Südtirol brüten. Der Kiebitz zum Beispiel hat das letzte Mal vor rund 30 Jahren in Südtirol gebrütet. Ausgestorben ist er nicht, weil er ein Zugvogel ist und anderswo noch vorkommt, aber in Südtirol brütet er nicht mehr.Prugger: Ich habe in diesem Bericht die seltenen Vögel, die in Südtirol gesichtet wurden, dokumentiert. Zum Beispiel habe ich auch die Wachtel angeführt: Wer hätte vor 50 Jahren gedacht, dass die Wachtel einmal zu den seltenen Arten in Südtirol gehören würde? Nur weil die Arten in Südtirol selten sind, heißt es aber nicht unbedingt, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Das trifft zwar meistens zu, aber nicht immer. Ein Beispiel sind etwa die Möwen, die nach Südtirol kommen. Die sind in Südtirol zwar selten, aber weltweit gesehen sind sie sicher keine bedrohte Art.Prugger: Die Vögel, deren Bestand am stärksten zurückgeht, sind die Langstreckenzieher, also die Vögel, die südlich der Sahara überwintern. Der Hauptgrund für ihr Sterben ist, dass ihre Nahrungsgrundlage, die Zahl der Insekten, in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Viele dieser Langstreckenzieher ziehen in Südtirol ihre Jungen groß. Beispiele sind der Gartenrotschwanz oder verschiedene Schwalbenarten. Die Körnerfresser hingegen, die auch in unseren Wäldern heimisch sind, finden genug Futter und Nistmöglichkeiten. Beispiele sind einige Finken-, Meisen-, oder Spechtarten.Prugger: Vor allem das Verschwinden der Lebensräume ist für die Vögel eine große Bedrohung. Aber auch das Verschwinden von Nahrung ist für manche Vogelarten problematisch.