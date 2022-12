Volle Christkindlmärkte, erhöhtes Verkehrsaufkommen und viel los auf den Skipisten

Mehrere Touristen-Busse hatten am 8. Dezember den Bozner Christkindlmarkt zum Ziel. Dort war am Feiertag so einiges los. Viele Touristen – besonders aus Italien – aber auch Einheimische wollten das weihnachtliche Flair in der Landeshauptstadt genießen. Das führte auch zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Bozen rund um den Bahnhof.Auch rund um den Karersee war immer wieder Geduld gefordert. Dort staute es in beide Fahrtrichtungen zum Teil mehr als 40 Minuten, weil viele auf dem Weg zum traditionellen Weihnachtsmarkt am Karersee waren.Auf der Nordspur der Brennerautobahn A22 vor Bozen Süd kam es im Laufe des Tages auch immer wieder zu längeren Wartezeiten.Auch die Skigebiete freuten sich am Feiertag über viele Besucher. Nicht nur Touristen, auch viele Einheimische nutzen den freien Tag für einen ersten Skiausflug. Passend dazu gab es am Donnerstag perfektes Skiwetter.Und auch die Buchungslage an Maria Empfängnis sei gut: „Wir kehren immer mehr in die Normalität zurück“, sagt HGV-Präsident Manfred Pinzger zu STOL.