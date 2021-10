Vom Impfbus zum Impfcontainer: So wird in der kälteren Jahreszeit geimpft

Die Aktion mit den bunten Impfbussen und den motivierten Impfteams war ein voller Erfolg: Die bis zum heutigen Freitag knapp 50.000 verabreichen Impfdosen entsprechen fast einem Zehntel der Bevölkerung Südtirols.„Wir wollten die Leute dort abholen, wo sie wohnen – und das ist uns gelungen“, freut sich Patrick Franzoni, der Verantwortliche für die Coronaschutzimpfungen im Südtiroler Sanitätsbetrieb. „Als wir im Juli die ersten Dörfer angefahren sind, wussten wir noch nicht, ob das Konzept aufgehen würde.“ Doch die Sorgen waren unbegründet: In Spitzenzeiten wurden durchschnittlich 300 Impfungen pro Impfbus täglich verimpft.Auf seiner Tour hat der Impfbus in insgesamt 337 Etappen die meisten Gemeinden auch mehrfach besucht. Dabei waren zunächst 2, später dann vier Impfbusse im Einsatz. Der Impfbus machte auch Halt bei Veranstaltungen und an strategisch wichtigen Plätzen, so beispielsweise beim Markt in Kuppelwies/Ulten, beim Stegener Markt oder vor dem Einkaufszentrum Twenty oder der Therme Meran.Mit 20.537 verabreichten Impfungen wurde das Angebot im Gesundheitsbezirk Meran am stärksten genutzt, gefolgt von Bozen mit 15.016 , Bruneck mit 7214 und Brixen mit 6659.Mit 299 durchschnittlichen Impfungen pro Tag und Impfbus wurde der höchste Zulauf in der Woche vom 20. bis 26. September kurz nach Bekanntwerden der bevorstehenden Einführung der Green-Pass-Pflicht am Arbeitsplatz verzeichnet. Der absolute Rekordtag war indes der 7. August, an dem insgesamt 1242 Personen die Impfbusse aufsuchten, 526 davon vor dem Einkaufszentrum Twenty in Bozen.Ihre vorerst letzte Fahrt führt die Impfbusse am heutigen Freitag nach Algund und Sexten. Voraussichtlich ab der kommenden Woche werden die ersten Containerwagen der Rettungsdienste die Busse ersetzen. Ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung – das Motto „Die Impfung kommt zu dir“ gilt auch weiterhin.

stol