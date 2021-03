Von Autogramm bis Rocklänge: Die Regeln am englischen Königshof

Es ist tatsächlich ein goldener Käfig! Das Leben am englischen Königshof ist durch viele Vorschriften und Rituale geregelt, das Protokoll gilt als eines der strengsten der Welt. Sogar die Queen höchstpersönlich darf nicht tun und lassen, was sie will, sondern hat sich an eiserne Regeln zu halten – ob sie nun sinnvoll sind oder einfach nur angestaubt bis kurios.