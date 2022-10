Vor 4 Jahren zerstörte Vaia 1,7 Prozent des Südtiroler Waldes – die Bilder

Orkanböen bis zu 217 Stundenkilometer

Feuerwehrmann Giovanni Costa verlor sein Leben

Am Abend des 29. Oktobers 2018 erreichte der Sturm seinen Höhepunkt: In manchen Gebieten wurden ganze Waldflächen vernichtet. Hervorgerufen wurden die Sturmböen durch die Kaltfront des Mittelmeertiefs, die aus Südwesten über Südtirol hinweggezogen ist.1,6 Millionen Kubikmeter Schadholz wurden zerstört – das sind 1,7 Prozent des Südtiroler Waldes.Neue Windrekorde gab es vor allem auf einer Meereshöhe zwischen 1500 und 2000 Metern. An der Messstation Deutschnofen wurde eine Orkanböe von 120 Stundenkilometern (km/h) gemessen. Am Rollepass (20 Kilometer südöstlich vom Karerpass) gab es zwischen 21 und 22 Uhr sogar Windböen bis 217 km/h.Bei Aufräumarbeiten in der Nacht auf 30. Oktober kam Giovanni Costa, der seit über 30 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Campill in der Gemeinde St. Martin in Thurn im Einsatz war, ums Leben.