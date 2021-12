Vor 40 Jahren: Der erste Super-G der Geschichte – in Alta Badia

Am 10. Dezember 1981 fand in Alta Badia der erste Super-G in der Geschichte des Skisports statt. Von Anfang an mit dabei war Marcello Varallo. Der damalige Organisator erinnert sich an dieses Stück Wintersportgeschichte und seine Folgen für das gesamte Tal.