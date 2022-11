VW kommt von Straße ab und stürzt in eisigen Bach: Fahrer befreit sich selbst

Foto: © FF Runggaditsch

Die Fotos der Unfallstelle zeigen, wie dramatisch sich die Situation am Donnerstag kurz nach 19 Uhr darstellte: Der weiße VW liegt demoliert zwischen schneebedeckten Steinen im zugefrorenen Bach, die Windschutzscheibe ist geborsten. Dass der Fahrer – ein Mann aus Runggaditsch – dabei nicht schwer verletzt worden ist, grenzt an ein Wunder: Das Auto stürzte 25 Meter über die Böschung, bevor es seitlich liegen blieb.Alarm schlug ein anderer Autofahrer, der zufällig des Weges kam: Er hatte Spuren am Straßenrand entdeckt und das Wrack im finsteren Bachbett ausgemacht. „Die Scheinwerfer waren wegen des Aufpralls ausgegangen“, berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Runngaditsch, Walter Alfarei.Es gelang dem Fahrer, sich selbst zu befreien. „Als wir an der Unfallstelle ankamen, war er schon auf der Straße heroben“, berichtet Alfarei.Die Freiwilligen Feuerwehren von Runggaditsch und S. Cristina/St. Christina waren sofort zur Unfallstelle geeilt, genauso wie das Rettungsteam des Roten Kreuzes. Während sich die Sanitäter um den Verletzten kümmerten, bargen die Wehrmänner das Unfallauto.Das Rote Kreuz brachte den Mann zur Kontrolle ins Krankenhaus von Brixen. Dieses konnte er bald wieder verlassen: Lediglich an der Hand hatte sich der Mann verletzt. „Man muss wirklich von großem Glück sprechen. Das hätte viel schlimmer enden können“, sagt Walter Alfarei.Die Ermittlungen zum Hergang laufen.