WADA-Gutachten widerspricht Bozner Gericht

In einer Urinprobe im Jahr 2016 war nachgewiesen worden, dass Alex Schwazer gedopt hatte. Daraufhin wurde er für 8 Jahre gesperrt.Vor gut einem Jahr stand Schwazer in Bozen wegen diesem Fall – konkret, wegen Sportbetrugs – erneut vor Gericht. Richter Walter Pelino hat den Fall dann aber eingestellt. Alex Schwazer sah sich bestätigt.Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) legte nun ihrerseits ein Gutachten vor, die den Entscheid von Richter Walter Pelino widerlegen sollen. Laut diesem Gutachten geben es in der Urinprobe von Schwazer keinerlei Hinweise auf Manipulation.Die WADA erklärte nun, sie nehme die Ergebnisse der Untersuchungen im Fall des Gehers Alex Schwazer zur Kenntnis, die bestätigen, dass die am 1. Januar 2016 entnommene Probe des Athleten in keiner Weise manipuliert wurde.