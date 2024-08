Wärmste Nacht des Jahres: 23 Grad Celsius in Bozen

Das Wetter heute

Gewitter am Dienstag und Mittwoch

Der gestrige Sonntag war der bislang wärmste Tag des Jahres in Südtirol. „Nach dem bisher heißesten Tag folgte die bisher wärmste Nacht des Jahres. Tropisch war die letzte Nacht von Schlanders bis Brixen und südwärts davon. In Bozen sank die Temperatur nicht unter 23,1 Grad Celsius. Der Allzeitrekord liegt hier übrigens bei 25,7 Grad Celsius aus dem Juli 2015“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Zur Erklärung: Sinken die Temperaturen in den Nachtstunden nicht unter 20 Grad Celsius, spricht man von einer sogenannten Tropennacht.Im Tagesverlauf geht es am Montag überwiegend sonnig weiter, zeitweise überziehen dünne Schleierwolken den Himmel. Aus den Quellwolken über den Bergen entstehen ab dem späteren Nachmittag ein paar lokale Hitzegewitter.Es bleibt sommerlich heiß: In Bozen werden Temperaturen bis zu 35 Grad Celsius erwartet. In Meran sind 34 Grad prognostiziert, in Brixen und Bruneck 32.Auch am Dienstag scheint zunächst verbreitet die Sonne. Am Nachmittag werden die Quellwolken größer und örtliche Gewitter sind die Folge.Der Mittwoch bringt wenig Änderung. Nach einem recht sonnigen Vormittag sind in der zweiten Tageshälfte wieder ein paar Regenschauer und Gewitter wahrscheinlich.