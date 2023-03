Foto: © FFW Waidbruck

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr bei der Kreuzung zwischen der Brennerstaatsstraße und der Straße in Richtung Gröden: 2 Pkw prallten aus bisher unbekannter Ursache aufeinander.Bei dem Zusammenstoß erlitt eine 24-jährige Italienerin mittelschwere Verletzungen. Ein 27-jähriger Italiener und eine 58-jährige Frau aus Südtirol wurden leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden von den Sanitätern des Weißen Kreuzes erstversorgt und in das Krankenhaus von Brixen gebracht.Die Freiwilligen Feuerwehren von Barbian und Waidbruck kümmerten sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Die Carabinieri regelten den Verkehr und nahmen Ermittlungen zum Unfallhergang auf.