Waldbrand auf der Seiser Alm

Auf der Seiser Alm ist es gegen 5 Uhr morgens zu einem Waldbrand in der Nähe von Puflatsch gekommen. Der Brand ist in unwegsamen Gelände ausgebrochen, weshalb sich die Löscharbeiten für die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Seiser Alm schwierig gestalten. Man entschied sich daher, einen Löschhubschrauber anzufordern.Im Moment geht man davon aus, dass ein Blitzeinschlag das Feuer entfacht haben soll. Allein im Juli gab es bereits 35 Waldbrände in Südtirol. Besorgniserregend ist, dass sich die Zahl der Brände im Vergleich zum Juli 2021 verfünffacht hat.