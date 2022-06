Waldbrandgefahr: Bei Herz-Jesu-Feuern ist heuer besondere Vorsicht geboten

Der Landesrat für Forstwirtschaft Arnold Schuler ruft, aufgrund der sehr hohen Temperaturen gepaart mit der aktuellen Trockenheit, zu großer Vorsicht beim Entzünden von Feuern in Waldnähe auf: „Besondere Vorsicht ist am kommenden Sonntag, 26. Juni, anlässlich der Herz-Jesu-Feuer geboten. Wegen der anhaltender Trockenheit kann bereits Funkenflug Waldbrände auslösen.“Laut Landesforstgesetz ist es ausnahmslos verboten, im Wald und in einem Sicherheitsabstand von 20 Metern, Feuer anzuzünden oder brennende Zigaretten oder Zündhölzer wegzuwerfen.Wer also am Herz-Jesu-Sonntag im Wald und in einem geringeren Abstand als 20 Meter davon ein Feuer zu entzünden beabsichtigt, braucht dafür eine Sondergenehmigung durch das gebietsmäßig zuständige Forstinspektorat; den Vordruck dafür finden Sie auf dieser Webseite. Wer einen Waldbrand beobachtet, muss umgehend die Feuerwehr alarmieren, und zwar unter der Notrufnummer 112. „Wir zählen darauf, dass grundsätzlich jedes Risikoverhalten vermieden wird, das einen Waldbrand verursachen könnte“, sagt Landesrat Schuler.Weitere Informationen über das Anzünden von Feuer im Wald und das Verhalten im Falle eines Waldbrandes finden sich auf den Landeswebseiten zum Forstdienst sowie der Homepage der Agentur für Bevölkerungsschutz.