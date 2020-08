Waltherpark: Asbest bei den Bauarbeiten entdeckt

Die asbesthaltigen Baustofffragmente wurden während der Ausgrabungsarbeiten auf der Baustelle an der Ecke zwischen der Südtirolerstraße und der Perathonerstraße in kompakter Form gefunden.Daraufhin wurden unverzüglich der Südtiroler Sanitätsbetrieb, sowie das Amt für Abfallwirtschaft benachrichtigt und ein spezifischer Plan für weiteres Vorgehen ausgearbeitet, sodass die Ausgrabungen in Absprache mit den zuständigen Stellen sicher fortgesetzt werden konnten.Die gesamte Aushubmasse wird nun genauestens auf Asbestfragmente überprüft und das Material, falls notwendig, in großen speziellen Behältern (genannt „big bags“) verpackt, die dann zur weiteren Entsorgung in entsprechend zugelassene Anlagen gebracht werden. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass der Fund auf der Baustelle keinerlei Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt.

