Wann wird es wieder wärmer? So wird das Wochenend-Wetter in Südtirol

Wann wird es wieder wärmer?

Am morgigen Freitag überwiegen die Wolken, die Sonne scheint nur zeitweise und gegen Abend beginnt es im Norden Südtirols zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1200 Metern. Der Nordwind schwächt sich vorübergehend ab. Nach einer klaren und kalten Nacht steigen die Temperaturen tagsüber auf Höchstwerte von 7 und 16 Grad.Am Samstag sorgt teils kräftiger Nordwind für zweitgeteiltes Wetter . Während es am Alpenhauptkamm zeitweise schneit, wird es in Richtung Süden sonniger.Am Sonntag wechseln Sonne und Wolken, es gibt auch noch einzelne Schauer vor allem im Norden des Landes. Weiterhin windig und relativ kühl.„Bis übers Wochenende bleiben die Temperaturen nahezu unverändert, immer windig und kühl“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Im Laufe der nächsten Woche geht es dann leicht nach oben, nach einer deutlichen Erwärmung schaut es aber momentan nicht aus.“