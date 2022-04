Warum tödliche Unfälle in Südtirol zurückgehen und was noch zu tun ist Warum tödliche Unfälle in Südtirol zurückgehen und was noch zu tun ist

Auf Italiens Straßen sind 2020 um 66 Prozent weniger Menschen ums Leben gekommen als 2001 – und in Südtirol liegt der Rückgang in diesem Zeitraum sogar noch höher (Grafik im Artikel). Warum das so ist und wie man die Verkehrssicherheit noch weiter erhöhen kann, erklären Verkehrspsychologe Max Dorfer und der Leiter der Vereinigung der Ortspolizei, Christian Carli. + von Stephan Pfeifhofer