Was unternehmen gegen Jugendgewalt in Südtirol? Das sagen die STOL-Leser

„Jugendliche zur Verantwortung ziehen“

Gewalt und Mobbing in der Schule

„Möglichkeit geben, alles in Ordnung zu bringen“

„Strafgesetz ändern“

„Nur mehr Ordnungskräfte einzusetzen wird nicht viel nutzen“

„Fehler liegt auch bei den Eltern“

„Eltern in die Pflicht nehmen“

„Um das Problem langfristig zu lösen, müssen die Ursachen bekämpft werden“

Jugendgewalt ist ein Phänomen, dem wir in Südtirol mittlerweile fast tagtäglich begegnen. Erst am Montagabend gab es mitten in Bozen wieder eine Messerstecherei, bei der ein Minderjähriger schwer verletzt wurde. (Hier lesen Sie mehr dazu.) Wir haben unsere Leser dazu aufgerufen, uns ihre Meinung zu sagen, wie man dem Phänomen Jugendgewalt in Südtirol begegnen sollte, wie man das Problem in den Griff bekommen könnte.Die Antworten waren sehr zahlreich und unterschiedlich. Hier lesen Sie einige Meinungen unserer Leser, weitere werden in den kommenden Tagen veröffentlicht.Die STOL-Leser haben noch bis einschließlich morgen, Mittwoch, Zeit, uns zu schreiben, was man dem Phänomen Jugendgewalt in Südtirol entgegnen könnte.„Jugendliche die gewalttätig werden oder Vandalenakte verüben, sollten angezeigt und auch deren Eltern zur Verantwortung gezogen werden. Sie müssen zur Leistung von Sozialstunden herangezogen und notfalls psychologisch und pädagogisch betreut werden.“„Seit längerer Zeit wird mein Enkelkind in der Mittelschule gemobbt. Trotz Meldung bei den Lehrern wird nichts unternommen. Es sind 3 Buben, die sich so verhalten, die meinem Enkel das Pausenbrot stehlen, Schulsachen beschädigen, ihn beschimpfen und beleidigen. Einer schlug ihn mit seiner Krücke auf den Rücken und dies sogar im Unterricht. Auch über meine Tochter haben sie Beschimpfungen ausgesprochen und ihr den Tod gewünscht. Die Liste ist noch lang. Was soll aus 13-Jährigen werden, die so ein mieses Verhalten an den Tag legen?“„Meine allerbeste Erfahrung als Mittel-, Ober-, und Berufsschul-Lehrperson, als Mitglied der Schlichtungs-Kommission ist folgende: Wenn sich jemand etwas bei Menschen, bei Tieren, bei Pflanzen hat zu Schulden kommen lassen, dann bekam diejenige Person sehr konsequent die Möglichkeit, bei anderen Menschen (Altersheim, Behindertenzentrum Trayah), bei anderen Tieren (Bauernhof, Sägemüllerhof…), bei anderen Pflanzen (Mithilfe bei den Stadtgärtnern, Landwirtschaftsschule Dietenheim) alles in Ordnung zu bringen. Der/die Betroffene bewahrte dabei sein/ihr Gesicht und durfte anschließend sogar eine Präsentation seines/ihres ,Außendienstes‘ vor anderen Mitmenschen machen.“„Jugendgewalt hat viele Gesichter. Meist wird die Schuld im Elternhaus gesucht. Beide Eltern müssen in Vollzeit arbeiten, um die Lebenskosten mit allen ihren Nebenkosten und Spesen bewältigen zu können. Somit sind diese Jugendlichen nach der Schule für einige Zeit so zu sagen ,Schlüsselkinder‘ und kommen auf dumme Gedanken – aus purer Langeweile. Auch auf einen Umgang mit falschen Freunden hin kommt es zu solchen Ausrastern bis hin zu Gewalttaten. Strafgesetze müssten, so wie in Großbritannien, auf das 10. Lebensjahr herabgesetzt werden. Es müssten mehr Mittel für die allgemeine Sicherheit staatsweit zur Verfügung stehen. Eltern haften laut Gesetz bis zur Volljährigkeit für ihre Kinder und das sollte auch streng angewandt werden. Damit das auch für mittellose Eltern gelten muss, wäre eine diesbezügliche Familien-Haftpflicht für alle Eltern einzuführen. Das Arbeitsrecht sollte überdacht werden und Jugendliche sollten schon ab 14 Jahren bis zu 30 Wochenstunden arbeiten dürfen. Minderjährige Migranten, die sich ohne Eltern in Südtirol aufhalten, sollten streng kontrolliert werden und sind bei der kleinsten Straftat in ihre Heimat zurückzuschicken.“„Leider hört man immer öfter von gewalttätigen Jugendgruppen und meist sind dies Jugendliche mit Migrationshintergrund. Meiner Meinung nach wird es nicht viel besser, nur, weil man an irgendwelchen Orten mehr Ordnungskräfte einsetzt, denn dann suchen sich diejenigen, die Unfrieden stiften wollen, einen andren Ort dafür. Das Problem liegt eher in der Kultur dieser Personen, wie das Sprichwort so schön sagt: ,Andere Länder, andere Sitten‘. Dabei frage ich mich viel mehr, warum nicht mehr dafür gemacht wird, dass sich ein Fremder unserer Kultur anpassen muss, um hierbleiben zu können. Ich glaube kaum, wenn ich in ein fremdes Land reise und mich dort nicht den Gegebenheiten anpasse, dass dies so toleriert würde, wie es bei uns im Land der Fall ist. Wenn dagegen nicht schleunigst etwas unternommen wird, werden wir in Zukunft noch viel größere Probleme erwarten müssen.“„Meiner Meinung nach liegt der Fehler bei den Eltern. Es gab auch vor 15 Jahren, als ich noch 12 war, so manche Schläger und diese wurden selten von den Eltern ermahnt. Diese Kinder waren z. B. bekannt dafür, dass sie abends nie nach Hause mussten, oder meistens noch von den Eltern verteidigt wurden, wenn sich ein Nachbar über das Kind beschwerte. Ich war selbst auch manchmal nicht der Ruhigste, aber ich wurde für mein Fehlverhalten auch von meinen Eltern bestraft, ohne dass es meine Entwicklung beeinträchtigte. Heute habe ich dafür einen angemessenen Respekt vor meinen Mitmenschen und wurde dadurch auch vor 8 Jahren selbstständig. Mit den damaligen Schlägern als meine Angestellte.“„Ich habe bei meiner Arbeit sehr viel mit jungen Menschen zu tun gehabt und in all den Jahren nie Gewalt in welcher Form auch immer erfahren. Was jedoch gerade abläuft, ist sehr bedenklich und mein Eindruck ist, dass es sich hier um Jugendliche handelt, deren Eltern total überfordert sind, oder ihren Nachwuchs anstatt zu respektvollen Menschen zu erziehen, maßlos verwöhnen und deren Taten auch noch tolerieren. Diese Eltern muss man in die Pflicht nehmen und diese müssen Bereitschaft zur Kooperation zeigen, ansonsten wäre ich wirklich dafür, jedwede Unterstützung in Form von Beiträgen zu streichen. “„Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen von Jugendlichen in der Öffentlichkeit. Viele Menschen verbinden diese Vorfälle mit einem Gefühl der Unsicherheit und haben Vorurteile gegenüber Jugendgruppen. Doch warum tendieren Jugendliche zu Gewalt? Eine Studie aus dem Jahr 2016 im ,Journal of Interpersonal Violence‘ zeigt einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Gewaltbereitschaft bei jungen Erwachsenen. Auch familiäre Probleme, psychische Erkrankungen und der Konsum von Alkohol und Drogen können dazu beitragen.Nur auf Polizeianwesenheit zu setzen, ist keine Lösung. Um das Problem langfristig zu lösen, müssen die Ursachen bekämpft werden. Die Lösungen müssen breitgefächert sein und die Jugendlichen, die Gemeindeplanung und auch das Elternhaus miteinbeziehen.Freizeitangebote, sportliche Aktivitäten und freiwillige Arbeit in Vereinen können effektive Maßnahmen gegen Langweile und damit auch Gewalt sein. Eine Integration von Jugendlichen in die Gemeindeentwicklung und die Möglichkeit, Projekte zu realisieren, sind ebenfalls wichtige Faktoren, um sie zu unterstützen. Durch freiwillige Arbeit in Vereinen können sie zudem ihre sozialen und beruflichen Kompetenzen stärken und sich für eine bessere Gesellschaft engagieren.Gute berufliche Perspektiven sind weitere wichtige Faktoren. Eine bessere Verbindung zwischen Schule und Arbeitswelt könnte sie motivieren und ihnen eine realistische Perspektive für ihre Zukunft geben. Zudem können Arbeitgeber dazu beitragen, indem sie jungen Menschen Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.Eltern sollten ihre Kinder unterstützen und ihnen dabei helfen, ihre Talente zu entfalten. Auch die Vermittlung von Arbeits- und Sozialkompetenzen, Respekt und Toleranz kann dabei helfen, dass Jugendliche später erfolgreich in der Gesellschaft leben können.Es liegt also an uns allen, gemeinsam Lösungen zu finden, um Gewalt von Jugendlichen zu bekämpfen und eine sichere und lebenswerte Umgebung für alle zu schaffen.“