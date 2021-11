Weichen für die Zukunft der Marienklinik neu gestellt

„Ein notwendiger Schritt, denn der mangelnde Nachwuchsaus den eigenen Reihen, war für uns ein ausschlaggebender Grund, solide Partner ins Boot zu holen, die unsere Werte teilen und die Klinik in unserem Sinne weiterführen“, erklärt Sr. Mirjam, Klinik- und Provinzoberin der Tertiarschwestern.„Es ist uns ganz wichtig, dass die Schwestern auch weiterhin in der Marienklinik leben und wirken, dass ihre Betreuung für die Zukunft gesichert ist und ihr guter Geist der Klinik erhalten bleibt,“ betont Christian Klotzner, Präsident der Stiftung St. Elisabeth.Der Seniorenbereich wird wie bisher weitergeführt. Die Marienklinik wird ihren Namen beibehalten, auch künftig qualitativ hochwertige gesundheitliche Leistungen erbringen und weiterhin ein Ort sein, an dem Körper und Geist gemeinsam genesen.

fm