„Weihnachten im Schuhkarton“ lädt zum Mitpacken ein

Über 400.000 Kindern eine Freude bereiten

Weitere Infos zur Aktion

Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von 10 Euro empfohlen. Diese dient dem Transport in die Empfängerländer, der Verteilung vor Ort, der Schulung der ehrenamtlichen Mitarbeiter und ist natürlich auch notwendig für Materialkosten, Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherung.Die fertigen Päckchen können in der Abgabewoche vom 7. bis 14. November zu einer der über 70 Abgabestellen in Südtirol gebracht werden. Eine diesbezügliche Liste findet sich auf der Internetseite.Letztes Jahr wurden in Südtirol 2900 Schuhkartons gesammelt. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder in der krisengeschüttelten Ukraine.Mehr als 400.000 Kinder dürfen sich jedes Jahr über ein Geschenkpaket von Weihnachten im Schuhkarton aus dem deutschsprachigen Raum freuen. Verteilt werden die Päckchen der weltweit größten Geschenkaktion an bedürftige Kinder in mehr als 170 Ländern.„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation „Samaritan`s Purse“, welche auch in Katastrophengebieten mit verschiedenen Projekten im Einsatz ist, wie z.B. mit einem Feldlazarett 2020 in Cremona, um dort mit Ärzten und Pflegepersonal vielen an Corona Erkrankten Hilfe zu leisten.Mit „Weihnachten im Schuhkarton“ bewirkt man weitaus mehr als einen Glücksmoment: Den Kindern von 2 bis 14 Jahren wird die Chance gegeben, die Weihnachtsbotschaft für sich zu entdecken und dadurch Gottes Liebe kennenzulernen.