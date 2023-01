Weihnachtsmärkte schließen: „Wir sind sehr zufrieden“

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt die Direktorin des Tourismusvereins Bozen, Roberta Agosti zu Ansa. „Während der ganzen Weihnachtszeit war der Christkindlmarkt in Bozen gut besucht. So viele Besucher haben wir seit einigen Jahren nicht mehr gesehen.“ Rund 800.000 Menschen besuchten schätzungsweise den Weihnachtsmarkt in Bozen.Auch in Meran ist man mit den Besucherzahlen der 30. Ausgabe des Weihnachtsmarkts zufrieden. Während der 43 Öffnungstage gingen rund eine halbe Million Besucher auf den Christkindlmarkt. Besonders geschätzt wurden die Bespielung des Sandplatzes und „Silent Lights„ im Thermenpark.„Eines unserer Ziele war es, den Besucherstrom besser zu verteilen. Obwohl die Spitzenwerte des verlängerten Maria Empfängnis Wochenende weiterhin bestehen, haben wir ausgewogenere Aufenthalte registriert, mit bemerkenswerten Besucherzahlen sogar in dieser ersten Januarwoche. Auch der Tourismus aus Deutschland hat zugenommen, wenngleich der italienische Tourismus weiterhin dominiert“, sagen Ingrid Hofer und Daniela Zadra, Präsidentin und Direktorin der Kurverwaltung Meran, Organisatoren des Events.