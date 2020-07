Weiße Luftballone und ein Gruß der Mutter für Elena und Diego

Zu den Klängen von Vasco Rossis „Un senso“ wurden am Samstag 2 weiße Särge zum Altar in der Sportzone von Gessate in der Lombardei getragen. Es war dies der letzte Weg der beiden Zwillinge Elena und Diego, die kürzlich auf grausame Weise von ihrem Vater getötet worden waren.