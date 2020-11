Weißes Kreuz: Dr. Hannes Mutschlechner ist neuer Sanitätsdirektor

„Rammlmair hat nicht nur als mein Vorgänger, sondern auch als ehrenamtlicher Sanitätsdirektor Großes geleistet“, betont Präsidentin Barbara Siri. Unter seiner Federführung als Sanitätsdirektor wurde die Ausbildung im Landesrettungsverein aufgebaut und auf ein internationales Niveau gehoben – sowohl für die Helfer wie auch für die externen Kursbesucher.Seinem Einsatz und seiner Hartnäckigkeit sei es auch zu verdanken, dass die Ausbildungsstufen A, B und C für Freiwillige und Angestellte dank der Anerkennung seitens des Landes auf eine rechtliche Basis gestellt wurden, erinnert Siri. Nicht zuletzt war es auch Dr. Rammlmair, der sich über Jahre hinweg für die Einführung der halbautomatischen Defibrillatoren in Südtirol stark gemacht hat.Dank seines Einsatzes fanden die AED-Geräte Einzug in den Rettungsdienst, und auch die Laienreanimation trat verstärkt in das Bewusstsein der Bevölkerung. Mit dem Amt des Sanitätsdirektors habe Rammlmair eine große Verantwortung auf seinen Schultern getragen, fasst Siri zusammen.Zugleich begrüßt Siri den neuen Sanitätsdirektor Dr. Hannes Mutschlechner in der großen Familie des Weißen Kreuzes, zu der er bereits als Freiwilliger der Sektion Bruneck von 1996 bis 2000 gehört hat. „Unser neuer Sanitätsdirektor bringt alle Voraussetzungen mit, die er für sein verantwortungsvolles Amt braucht“, ergänzt Direktor Ivo Bonamico.Es sei wichtig, dass er den Landesrettungsverein bereits gut kenne und deshalb mit dessen Zielen und Idealen bestens vertraut sei. Der 43-jährige Pusterer Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin ist darüber hinaus Allgemeinmediziner. Seine Ausbildung absolvierte er an der Universitätsklinik in Innsbruck und arbeitete an diversen Krankenhäusern wie Sterzing und Bruneck.Außerdem hat der erfahrene Notarzt vor seinem Medizinstudium die Krankenpflegeschule in Bruneck und eine Rettungsassistentenschule in Deutschland absolviert. Er war zudem als Krankenpfleger an der Neurointensiv Innsbruck tätig. Heute arbeitet Dr. Hannes Mutschlechner als Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin und in seiner Praxis für Allgemein-, Schmerz- und Regulationsmedizin. Er ist zudem Inhaber des Diploms in Akupunktur und Neuraltherapie und Fachmann für soziale Dienste. „Meine große Vision war es schon immer, den Menschen in Notfall zu helfen“, sagt Dr. Hannes Mutschlechner.„Das habe ich mir auch in meiner ganzen beruflichen Laufbahn als oberstes Ziel gesetzt. Deshalb war ich immer ein Verfechter, so vielen Leuten wie möglich, die Erste Hilfe näher zu bringen und zu erlernen. Mir ist klar, dass man ein solches Ziel niemals alleine, sondern nur gemeinsam erreichen kann“, so Mutschlechner.

stol